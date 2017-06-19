Понедельник, 19 Июня 2017 18:01

АрмИнфо. <Строжайше осуждаем нарушение перемирия со стороны Азербайджана на линии соприкосновения с Арцахом, которое повлекло за собой человеческие потери и подчеркиваем, что ответственность за обострение всей ситуации в целом ляжет на военное руководство Азербайджана>,- говорится в резолюции третьего форума армянских партий, прошедшем в Степанакерте.

В резолюции, в частности, подчеркивается: <Подтверждаем наше убеждение в том, что гарантированное развитие безопасности РА и НКР

лежит в единой системе безопасности, в особенности- армянские вооруженные силы. Заявляем, что политика, которую ведет Азербайджан и его стремление решить проблему военным путем - противоречит здравому смыслу и установлению мира в регионе.

Выделяем необходимость прямого участия НКР в решении проблемы, основанную на самосознании. Призываем Минских посредников ОБСЕ и мировую общественность быть последовательными в изучении проблемы посредством внедрения рабочих групп и осудить политику Азербайджана, отказываясь от безадресных подходов и прибегая к адресным мерам. Подчеркиваем необходимость совместной работы партий РА и НКР на международной арене и международных площадках. Подтверждаем необходимость проведения в городе Степанакерт ежегодных дебатов армянских партий, создавая площадки для совместных обсуждений по распределенным сферам. Предлагаем традиционным двум партиям Диаспоры впоследствии присоединиться к работе конференций>. Под заявлением подписались 20 партий Армении и Арцаха.