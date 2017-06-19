Понедельник, 19 Июня 2017 17:59

АрмИнфо. Кабмин Армении представил внешнеполитические приоритеты нового правительства.

Согласно новой программе правительства на 2017-2022 гг., представленной на одобрение в парламент, исполнительный орган Армении продолжит курс по дальнейшему укреплению внешней безопасности республики, обеспечению необходимых благоприятных внешних условий для развития, вовлечению в международные и региональные процессы, укреплению и развитию отношений с дружественными странами и государствами-партнерами, и практическое вовлечение в деятельность международных организаций. Курс внешней политики будет направлен на реализацию следующих шагов: урегулирование нагорно-карабахского конфликта мирным путем, на основополагающих нормах и принципах международного права и на основе права народов на самоопределение; укрепление военно-политической составляющей внешней безопасности; международное признание и осуждение Геноцида армян, а также предотвращение новых преступлений против человечности.

Вместе с тем отмечается, что в двусторонних отношения, в частности, деятельность будет направлена: <На дальнейшее углубление и расширение стратегических отношений, а также союзнического взаимодействия с Россией; укрепление дружественного партнерства с США; дальнейшее развитие и укрепление двусторонних отношений с европейскими государствами, углубление добрососедских и взаимовыгодных отношений с соседними Грузией и Ираном; осуществление реальных шагов по укреплению сотрудничества со странами СНГ; развитие отношений и сотрудничества с Индией и Китаем; продолжение взаимодействия с традиционными партнерами на Ближнем Востоке; развитие сотрудничества со странами Американского континента; развитие отношений и сотрудничества со странами Азии, Африки и государствами Океании; развитие армяно-турецких отношений без предусловий>.

Вместе с тем отмечается, что в многосторонних отношениях продолжится активное участие во взаимодействии в рамках Евразийского экономического союза; непрерывное углубление сотрудничества в рамках ОДКБ; расширение партнерства с Евросоюзом; активное участие в сотрудничестве в рамках СНГ; более активная вовлеченность в работах ООН, ОБСЕ, Совета Европы и иных международных организаций; углубление вовлеченности Армении в деятельность Международной организации Франкофонии и надлежащая организация саммита МОФ в Ереване в 2018 году; продолжение политического диалога с НАТО и дальнейшая реализация программы индивидуального партнерства (IPAP); активное развитие сотрудничества с международными и региональными экономическими и финансовыми структурами; содействие развитию парламентской дипломатии. Также отмечается важность защиты прав и интересов граждан Армении в зарубежных государствах; оказание содействия соотечественникам, оказавшимся в чрезвычайных ситуаций, в том числе и сирийским армянам; защита армянского культурного наследия за рубежом.