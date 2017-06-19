Понедельник, 19 Июня 2017 17:57

АрмИнфо. Правительство Армении представило антикоррупционную стратегию на 2017-22 гг.

А документе, в частности, отмечается: в рамках борьбы с коррупцией правительство Армении планирует до 2018 года разработать антикоррупционную институциональную систему создания и запуска антикоррупционного автономного органа соответствующего международно-правовые стандартам и требованиям, до конца 2018 года принять меры по продолжению реализации антикоррупционной стратегии, подчеркнув необходимость неподкупности чиновников. Правительство планирует разработать новую эффективную антикоррупционную, долгосрочную стратегию в области определения целей для уничтожения коррупционных действий. До конца 2019 года планируется расширить список лиц, представляющих декларацию об имуществе и доходах. К концу 2019 года, на законодательном уровне планируется уточнить объем коррупционных преступлений и правонарушений. К концу 2021 года будет улучшена нормативная система оценки воздействия в области борьбы с коррупцией. До конца 2018 года будут внедрены институты информаторов и обеспечены практические процедуры по имплементации института. Планируется также создать единую электронную программу, в которой можно анонимно передать информацию о коррупционных преступлениях. До конца 2018 года будут предприняты меры по обеспечению прозрачности в добывающих отраслях. До конца 2020 года будет рассмотрена возможность расследования антикоррупционных преступлений одной структурой. Для улучшения бизнес среды и для защиты прав бизнесменов правительство Армении планирует до конца 2017 года закончить разработку закона "О защите прав предпринимателей" и представить его на рассмотрение Национального Собрания и до конца 2018 года создать институт защитника прав предпринимателей.