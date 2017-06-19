Понедельник, 19 Июня 2017 17:56

АрмИнфо.Банк Анелик перезапустил пенсионный карточный продукт <Заботливый> в расширенном формате. Об этом 19 июня на пресс-конференции заявил председатель Правления Банка Анелик Нерсес Караманукян.

Он напомнил, что этот продукт стартовал в первый же год реализации в Армении проекта пенсионных карт (с июня 2012г), будучи задействованным на тот момент в партнерстве с аптечной сетью "Гедеон Рихтер" и одной из крупных сетей супермаркетов. В последние 2 года действие этого продукта было приостановлено, и теперь вновь состоялся перезапуск с расширенным форматом возможностей и преимуществ для пенсионеров, включая кредитование, скидки в сети аптек, льготы при обслуживании в медцентре <Астхик> и др.

Н.Караманукян отметил, что продукт <Заботливый> базируется на локальной карте ArCа, предоставляемой пенсионерам бесплатно, и без взимания комиссионных при обналичивании средств. Он заметил, что, согласно проведенным исследованиям касательно спроса на подобные услуги, Банк Анелик ожидает значительный рост клиентской базы.

Со своей стороны директор по розничному бизнесу Банка Анелик Вардан Геворгян представил возможности, скидки и преимущества продукта <Заботливый>. В частности, он заметив, что сегодня большинство банков на армянском рынке не предоставляют кредиты пенсионерам, обратил внимание на то, что Банк Анелик по продукту "Заботливый" предусмотрел для пенсионеров 2 вида кредитования - с залоговым и беззалоговым обеспечением. Он пояснил, что при залоговом кредитовании пенсионеры смогут получить ссуду максимум на 3 млн драмов со сроком погашения до 60 месяцев, а при беззалоговом - на 550 тыс. драмов на срок до 48 месяцев. Вместе с тем, на положительный остаток карточного счета пенсионера Банка Анелик по этому продукту начисляет 3% годовых.

Относительно льгот в аптеках, В.Геворгян отметил, что картодержатели ArCA <Заботливый> получат 5%-ю скидку в сетях аптек <Гедеон Рихтер> и <АрмФарм>. Кроме того, пенсионеры-картодержатели по продукту "Заботливый" смогут в медицинском центре <Астхик> пройти разовое бесплатное общее обследование крови вместе с расчетом дозы инсулина в ней. В рамках сотрудничества со страховой компанией <Росгосстрах Армения>, пенсионеры-клиенты Банка Анелик смогут приобрести полис по страхованию от несчастных случаев в рамках продукта <Семья>, и полис по страхованию имущества по продукту <Актив фиксированный>. Это предоставит им возможность проходить ряд обследований в медцентре <Астхик> всего за 5 тыс. драмов вместо 55 500 тыс. драмов, включительно консультацию у терапевта, у гинеколога, уролога, поверку зрения у офтальмолога, УЗИ брюшной полости, органов малого таза и щитовидной железы, ЭКГ, общий анализ крови, и вдобавок действует 10%-я скидка при амбулаторном и стационарном лечении. Фактически пенсионерам-картодержателям Банка Анелик полисы по этим классам страхования обойдутся в 5 тыс-18 тыс драмов, вместо обычно применяемых 500 тыс-2 млн драмов. <Это совершенно уникальное предложение на армянском рынке>, - подчеркнул В.Геворгян.

В заключение председатель Правления Банка Анелик Н. Караманукян сообщил, что в рамках продукта <Заботливый> предусмотрено расширение партнерской сети с вовлечением и других страховых компаний Армении.

По данным аналитического обзора "Армянские банки в карточном бизнесе", подготовленного ИК АрмИнфо, число активных карт Банка Анелик достигло к 1 апреля 2017г 34 тыс. шт., из коих около 18 тыс. - ArCa, почти 13 тыс. - Visa и свыше 3 тыс. - MasterCard. Общий объем пластиковых транзакций Банк Анелик нарастил в годовом разрезе на 38%, из коих свыше 41% - это банкоматные транзакции. У банка насчитывается 210 собственных POS-терминала и 56 банкоматов, в основном сконцентрированных в столице. Банк Анелик первым среди армянских банков стал наряду с локальными картами выпускать и обслуживать одновременно международные Visa и Mastercard. Банк Анелик функционирует на рынке с октября 1996 года. Акционерами Банка являются кипрская компания FISTOCO LTD с долей участия в 59,68% и ливанский Банк CreditBank S.A.L - 40,32%.