Понедельник, 19 Июня 2017 16:32

АрмИнфо.Минская группа ОБСЕ надеется, что стороны нагорно-карабахского конфликта продолжат политический диалог. Об этом 19 июня в Баку заявил российский сопредседатель Игорь Попов

<И в Баку, и в Ереване мы провели обсуждения в связи с возобновлением

политического диалога. По итогам этих обсуждений можно прийти к

выводу, что президенты обеих стран выступают за продолжение мирных

переговоров>, - сказал российский дипломат, сообщает АПА.

Вместе с тем российский посредник отметил, что сопредседатели испытывают глубокое чувство сожаления в связи с последними событиями на лини соприкосновения войск. Дипломат отметил, что обсудил напряженность в последние дни на передовой с президентом Азербайджана и министром обороны. <Мы очень сожалеем по поводу случаев серьезного нарушения режима прекращения огня накануне визита сопредседателей в регион. Нам следует сделать все, что в наших силах, чтобы подобные события вновь не повторились. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы снизить напряженность>, - сказал дипломат. Коснувшись последнего заявления сопредседателей МГ ОБСЕ, распространенного в мае текущего года, Попов заявил, оно было адресовано обеим сторонам и основной месседж был направлен на снижение напряженности вдоль линии соприкосновения.