Понедельник, 19 Июня 2017 16:31

АрмИнфо.Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, обвинил Армению в провокациях на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск.

<После вашего визита в Армению и на оккупированные территории Азербайджана, а также накануне приезда в Азербайджан на линии соприкосновения войск Армения предприняла очередную провокацию в отношении Азербайджана, в результате чего погиб наш военнослужащий. Азербайджанская армия, как и всегда, дала адекватный ответ, результат которого вам известен. Это для меня не удивительно, потому что армянская сторона всегда перед каким-либо важным мероприятием или вашим визитом совершает подобного рода провокации, свидетелями чего мы были несколько раз - в 2014, 2016 годах и сегодня. Они, безусловно, знают, что на любую военную провокацию в отношении мирного азербайджанского населения и наших военнослужащих мы дадим адекватный ответ>, - заявил Алиев, передает АПА.

При этом он переложил всю ответственность за инцидент на руководство Армении. <Азербайджанская сторона соблюдает режим прекращения огня. Происходящее ясно показало, что Армения во что бы то ни стало пытается помешать деятельности сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Армения хочет сконцентрировать внимание посредников только на вопросах безопасности, и все происходящее использует в качестве предлога, чтобы обвинить Азербайджан в нарушении режима прекращения огня>, - резюмировал Алиев.

Отметим, что посредники находятся с визитом в Баку. Они уже провели встречи с президентом Азербайджана и министром обороны. На прошлой неделе посредники также побывали в Ереване и Степанакерте, где также провели серию встреч. Предполагается, что по итогам регионального визита посредники выступят с заявлением. Примечательно, что в канун визита посредников в Баку ситуация на карабахско-азербайджанкой линии соприкосновения резко обострилась. АО НКР потеряла 4 военнослужащих, еще 2 получили ранения различной степени. Армянская сторона сразу выступила с заявлением, подчеркнув, что вся ответственность за эскалацию в зоне конфликта лежит на Баку, как на инициатора нарушения режима перемирия.