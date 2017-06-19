Понедельник, 19 Июня 2017 14:36

АрмИнфо. Позиция Азербайджана по нагорно- карабахскому конфликту ясна и она доведена до сопредседателей, Совбеза ООН, ОБСЕ, Совета Европы, до мировой общественности. Об этом, сказал помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам, заведующий отделом АП Али Гасанов комментируя визит сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Азербайджан.

<Позиция такова - территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена, беженцы и вынужденные переселенцы должны вернуться в свои дома, нужно придерживаться норм международного права>, - сказал Гасанов, сообщает АПА. В тоже время он выразил убеждение, что очередной визит сопредседателей направлен на то, чтобы прояснить ситуацию, еще раз уточнить позиции сторон, сблизить позиции и достичь прогресса в связи с урегулированием конфликта: <Мы считаем, что проведенная в любом формате встреча служит поиску общих точек соприкосновения. Они рано или поздно будут найдены. В противном случае, война и освобождение азербайджанской армией Нагорного Карабаха и других оккупированных территорий неизбежно>. Вместе с тем, Гасанов в очередной раз обвинил Армению в инициировании провокаций.

Отметим, что посредники находятся с визитом в Баку. Они уже провели встречи с президентом Азербайджана и министром обороны. На прошлой неделе посредники также побывали в Ереване и Степанакерте, где также провели серию встреч. Предполагается, что по итогам регионального визита посредники выступят с заявлением. Примечательно, что в канун визита посредников в Баку ситуация на карабахско-азербайджанкой линии соприкосновения резко обострилась. АО НКР потеряла 4 военнослужащих, еще 2 получили ранения различной степени.