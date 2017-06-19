Понедельник, 19 Июня 2017 11:45

АрмИнфо. Премьер-министр Карен Карапетян в сопровождении мэра Еревана Тарона Маргаряна посетил территорию по соседству с комплексом <Далма Молл>, где планируется осуществить инвестиционную программу застройки этнографического квартала <Армянская деревня>.

Главе Правительства представили детали программы, которой планируется создать этнографический квартал, характерный для исторически сформировавшегося в соответствии с национальными традициями архитектурного облика городских и сельских населенных пунктов различных регионов Армении: с жилыми домами, гостиницами (гостевыми домами), а также экспозиционными залами, представляющими живопись и национальные ремесла (ковроделие, кузнечное дело, гончарное дело, изготовление сувениров). Программе предшествовали изучения, проведенные специалистами Государственного комитета по градостроительству при Правительстве РА и Национального университета архитектуры и строительства Армении касательно типов <Армянского дома>, характерных для различных населенных пунктов Армении (Горис, Дилижан, Аштарак и др.). Работы по разработке проектных документов начаты. В настоящее время инвестиционный фонд застройки находится в процессе формирования, в котором выразили готовность принять участие собственники земельных участков и мэрия Еревана. Премьер-министр Карапетян поручил ответственным в максимально короткий срок представить окончательный вариант программы с целью ее обсуждения с инвесторами. Глава Правительства выразил убежденность, что <Армянская деревня> может стать одной из туристических достопримечательностей Еревана, способствовать дальнейшему развитию культурного туризма и повышению узнаваемости страны. Затем Карен Карапетян посетил историко-археологический музей-заповедник <Эребуни>, ознакомился с программой модернизации последнего, которой планируется представить историю основания Еревана с новыми подходами. В частности, там планируется создать среду, которая, помимо историзма, будет иметь также инновационные подходы представления. На некоторых участках, где завершены раскопки, строения будут дополняться с сохранением исторического облика, реставрироваться с определенными архитектурными решениями, причем большей частью с использованием подвижных конструкций. Карен Карапетян отметил важность реализации программы и предложил воплотить ее в жизнь с привлечением международных экспертов. Премьер-министру на макетах представили программные предложения по восстановлению и созданию туристических инфраструктур историко-археологического заповедника Шенгавит и исторической местности Кармир Блур в Ереване.