Понедельник, 19 Июня 2017 11:24

АрмИнфо. В ходе кратковременного рабочего визита в Доху, глава МИД Армении Эдвард Налбандян 18 июня встретился с катарским коллегой Мухаммадом бен Абдуррахманом Аль Тани.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД Армении, Налбандян вручил Тани послание президента Армении Сержа Саргсяна.

Стороны обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках визита президента Армении в Доху, обменялись мнениями относительно сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах. Собеседники обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в частности процессы в Персидском заливе и вокруг Катара. В этом контексте Налбандян отметил, что у Армении сложились теплые отношения с арабскими странами, и она внимательно следит за процессами в арабском мире. При этом армянский министр подчеркнул, что все вопросы должны быть урегулированы посредством диалога, так как это дает возможность наилучшим образом воспринимать позиции друг друга и найти совместное решение.

Напомним, что 5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Дохой, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути, которые понизили уровень диппредставительства.