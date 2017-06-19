Понедельник, 19 Июня 2017 11:06

АрмИнфо. Трое армян, пострадавших в результате ДТП под Тулой продолжают оставаться в больнице.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МЧС Армении, на лечении находятся Валерий Степанян (1988 г.р.), Норайр Галстян (1979 г.р.) и Ромик Никогосян (1958 г.р.). Врачи оценивают их состояние как среднетяжелое. Вместе с тем, в МЧС Армении отметили, что Грайр Гюрджанян, Светлана Калдарян, Тина Мусоян после получения соответствующей медицинской помощи 18 июня вечером были выписаны домой. По данным МЧС Армении, погибший - гражданин России Насиров Отар (1961 г.р.).

Отметим, что 18 июня в районе 14:13 часов по местному времени микроавтобус следующий по маршруту <Ереван-Москва> попал в ДТП в Тульской области. По данным МЧС России, ДТП произошло на 133 км трассы М-4, близ н.п. Кончинка Веневского района (Тульская область) - микроавтобус столкнулся с грузовым автомобилем <КАМАЗ>. В результате ДТП с микроавтобусом "Ереван-Москва" в Тульской области пострадало 6 человек, один погиб