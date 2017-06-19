Понедельник, 19 Июня 2017 10:27

АрмИнфо. Президент Арцаха Бако Саакян в селе Талиш Мартакертского района принял участие в торжественной церемонии открытия памятника "Возрожденный Талиш".

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе главы НКР, президент выразил признательность авторам инициативы, отметив, что памятник имеет особый смысл и выражает непреклонность и целеустремленность в деле восстановления былой славы, многолюдности и процветания этого населенного пункта. Саакян подчеркнул, что восстановление Талиша стало одной из важных военно-политических задач государства, и соответствующая программа обязательно будет осуществлена. <Этот памятник является также посланием миру о том, что воля армян несгибаема, вера в собственные силы непоколебима, оптимизм неиссякаем. Мы отвечаем на варварство стремлением жить, творить, строить и нашим единством>, - подчеркнул глава государства.

Саакян вручил высокие государственные награды группе воинов-освободителей из Сисианского отряда. На мероприятии присутствовали предводитель Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископ Паргев Мартиросян, другие должностные лица.