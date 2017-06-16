Пятница, 16 Июня 2017 18:09

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий

19 июня текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-16:00 в oбщине Нор Мараш собственные дома 111/1 на ул.Д.Бека и все дома на 1-ом переулке 17-ой улицы Норка, жилой дом 72, собственные дома 44-52, 58, 60, 211, 215, 217, 219, 221 на ул.Хоренаци, 96 на 2-ом переулке Хоренаци, 15-76 на 2-ом переулке Вормнадирнери, 4/1, 24, 31А, 33, 36Б, 36Г, 40 40Б на просп.Тиграна Мец, собственные дома 13, 25 и жилой дом 26 на просп.Аршакуняц, все собственные дома на 1-ом переулке и 1, 2, 4-43, 49А на 2-ом переулке Аршакунянц, 4-36 на ул.Мурацан, 3-33 на ул.Некрасова, 9-33 на ул.Суворова, 26-43 и жилой дом 13 на ул.Сасунци Давида, в Нор Ареше 45-86 на 8-ой улице, 17-43 на 15-ой улице, 24-32 на 19-ой улице, 13-64 на 22-ой улице, 31-54 на 24-ой улице, 77-106 на 26-ой улице, 36, 38, 77-106 на 26-ой улице, 16-57 на 27-ой улице, 1-108 на 34-ой улице, 4-33 на 35-ой улице, 17-58 на 36-ой улице, 1- 34 на 37-ой улице, 2-17 на 41/1-ой улице, 1-33 на 43-ей улице, 6-40 на 45-ой улице, жилые дома 127/1, 127/2, 127/3 на 35-ой улице, собственные дома 12-ой улице Вардашена, 4 на ул.Горветка, 1-58 на ул.Челюскинцинери, 10-15 на 1-ом переулке, 19-41 на 3-ем, 4-ом, 5-ом переулках Димитрова, 16 на ул.Нар-Дос, 1, 3, 5 на 4-ой улице Нар Дос, 17-49 на ул.Кристофоры, 14, 1, 7/1, 7/2, 14, 16, на 1-ой улице Аванесова, 1, 3, 5 на 4-ой улице Аванесова, 6, 10, 12 на ул.Хахах Дони, жилые дома 22(1-45 квартиры), 24, 26 на ул.Эребуни;

10:30-16:30 в Сари Таге частично 17-24 улицы и прилегающие общественные абоненты, жилые дома 3/2, 5/1 на ул.Абовяна, 19, 21,

21/1, 21/4 на ул.Туманяна, 18, 20, 24, 28, 30, 32 на ул.Теряна с прилегающими общественными абонентами, 48 на ул.Арами и прилегающие общественные абоненты, 15, 15а, 21, 21/3 на ул.Пушкина с прилегающими общественными абонентами;

11:00-13:00 жилые дома 13, 26 и все собственные дома на 1-ом, 2-ом переулках Аршакунянц;

11:00-17:00 жилые дома на Тбилисском шоссе и прилегающие к ним общественные абоненты;

в Араратском марзе:

10:00-13:00 в городе Арташате частично улицы Исакова, Арази, Орбели и прилегающие к ним общественные дома;

10:00-14:00 в городе Веди частично улицы Касяна, Араратяна, Арцахи, Чаренца, Гнуни, А.Хачатряна, Шираза, Шаумяна, Севака, Нар-Доса, Маштоца, Камо, Армена Базояна, Марата Хачатряна, Сазаи, Никогосяна, Артака Барсегяна, Петап, а также частично села Айгаван и Тапераван;

10:00-16:00 частично село Араксаван;

13:00-16:00 в городе Арташате частично улицы Маркса, С.Акобяна, Исакова, Арази, Андраника, Араратяна, Гая, Голецяна, Лусиняна, Шаумяна, Мхчяна, Шаразяна, Манушяна, Ширванзаде, Сисакяна, Папазяна, Огостоси 23 с прилегающими общественными абонентами и село Шаумян;

в Гегаркуникском марзе:

10:30-14:00 в общине Сарухан дачи на территории Дрбонер;

в Ширакском марзе:

11:00-17:00 Амасийский районный центр, Текстильная фабрика, кварталы "Аравславакан", "Гршеджнери" и община Айаса.

Компания приносит свои извинения за причиненные неудобства и одновременно информирует, что по любым вопросам, связанным с плановыми, аварийными, ремонтно- восстановительными работами, жители города Ереван могут звонить по действующим круглосуточно следующим номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.