Пятница, 16 Июня 2017 18:08

АрмИнфо. Конверс Банк за январь-май 2017г нарастил ипотечный портфель по программе "Доступное жилье молодым" (ДЖМ) на 29,7%. При этом объемы кредитования энергоэффективности и ипотечный портфель в рамках сотрудничества с Национальной Ипотечной Компанией (НИК) увеличились в данный период соответственно на 15,5% и 9,1%. Как пояснили АрмИнфо в пресс-службе Банка, подобный рост кредитования удалось обеспечить за счет применения конкурентоспособных условий.

В частности, в рамках программы ДЖМ кредиты выдаются в максимально предусмотренном размере - до 17.5 млн драмов, на срок до 15 лет и по

годовой процентной ставке 9%, 2% из которых субсидируются в Ереване и 4% в регионах. В рамках же сотрудничества с НИК условия кредитования следующие: максимальный размер кредита - до 25 млн драмов, максимальный срок погашения - до 20 лет, ставка - 11% годовых.

Согласно источнику, кредитование по программе жилищного финансирования НИК предоставляет возможность улучшить жилищные условия, перейти к экономии электроэнергии за счет теплоизоляции квартиры, а также приобрести бытовую технику энергоэффективного класса (выше класса А+).

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 1 апреля 2017г , подготовленного ИА АрмИнфо, Конверс Банк по объему ипотечных кредитов удерживает 2-ую позицию - 21.3 млрд драмов ($44 млн) или 16% от общего кредитного портфеля банка. В суммарных ипотечных кредитах банков доля Конверс Банка превышает 11%. Темпы годового роста ипотечного портфеля Банк ускорил с 0,2% до 4,7%, причем основной рост (2,7%) пришелся на I квартал с.г. Конверс Банк функционирует в Армении с сентября 1996 года. Акционерами Банка на 1 января 2017 года выступают Advanced Global Investments LLc с долей участия в капитале 80,94%, Компания HayPost Trust Management B.V. - 14,06% и Кафедральный собор Первопристольного Эчмиадзина - 5%.

Отметим, что ипотечное кредитование банки в рамках вышеупомянутых программ осуществляют при рефинансировании со стороны кредитных компаний "НИК" и "ДЖМ", созданных в 2009-2010гг по инициативе Центробанка и Правительства Армении для стимулирования роста ипотечного рынка.