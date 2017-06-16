Пятница, 16 Июня 2017 16:49

АрмИнфо.Сегодня в суде общей юрисдикции общин Кентрон и Норк - Мараш резко ухудшилось самочувствие обвиняемого по делу о вооруженной группировке экс-замминистра обороны Вагана Ширханяна, была вызвана бригада Скорой помощи.

Не успел судья сообщить присутствующим об ухудшении состояния Ширханяна, как еще один из обвиняемых Арутюн Сарибекян, заявил, что тоже плохо себя чувствует, и ему необходимо пройти обследование. Таким образом, судебное слушанье было прервано на полчаса.

Ширханян и его адвокат ранее неоднократно жаловались на резкое ухудшение состояния его здоровья и требовали изменения меры пресечения, но следственный орган отказывал им в этом.

Отметим, что по делу о вооруженной группировке проходят 20 обвиняемых 12 находятся под арестом, 5 подписали подписку о невыезде, а еще 3 внесли залог. Главным обвиняемым является глава группировки Артур Варданян. Отметим, что в ходе следствия к уголовной ответственности изначально были привлечены 33 лица, им были предъявлены обвинения в создании и участии в преступной группировке и незаконном обороте оружия и боеприпасов. Затем, 8 июня 2016 г. дело в отношении 4 лиц было выделено в отдельное производство, в их отношении уголовное преследование было прекращено. Продолжилось обвинение в отношении 20 человек (Артур Варданян, Ара Погосян, Эдвард Нерсисян, Тигран Бояджян, Ваагн Салназарян, Аветис Бареян, Артур Егиазарян, Вагинак Степанян, Арман Айрапетян, Геворк Джндоян, Ася Мкртчян, Марине Катанян, Нелли Минасян, Антон Дикран Тотонджян, Хачик Аветисян, Аркадий Мардоян, Арутюе Сарибекян, Ваан Ширханян, Гарник Маркарян, Владимир Аракелян). Уголовное дело было передано в суд общей юрисдикции Еревана общин Кентрон и Норк-Мараш. Следствие в отношении 9 лиц продолжается.

Были проведены следственные мероприятия - допросы, очные ставки, обыски. По итогам анализа полученных данных было установлено, что Артур Варданян, обладая опытом участия в вооруженных действиях и имея военные навыки, с целью захвата власти создал преступную группировку. Варданян занимался формированием преступной группы с мая 2015 г, вовлекая в нее граждан Армении и обеспечивая их оружием и боеприпасами. 25 ноября в результате оперативно-следственных мероприятий сотрудников СНБ преступная группировка была раскрыта и обезврежена. Было выявлено и изъято большое количество боеприпасов, взрывчатых и иных материалов, военное обмундирование, документы, и т.д.