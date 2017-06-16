Пятница, 16 Июня 2017 16:46

АрмИнфо.Стартует IV Международный конкурс- фестиваль юных и молодых пианистов имени Арно Бабаджаняна.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Российского центра науки и культуры в Ереване, конкурс пройдет с 17-24 июня, при содействии

РЦНК. Организаторами конкурса- фестиваля являются Министерство образования и науки РА и Ереванский государственный музыкально-педагогический колледж имени Арно Бабаджаняна.

Организаторы конкурса рассмотрели 95 заявок из Еревана, регионов Армении, НКР, России, Грузии, Сирии, Ирана, Франции и Эстонии. РЦНК учредил специальную номинацию за лучшее исполнение произведений русских композиторов в молодежной группе. Победитель будет награжден специальным призом.

В состав международного жюри входят известные музыканты: Сергей Сараджян (Армения) - пианист, профессор Ереванской государственной консерватории, Светлана Навасардян (Армения) - Народная артистка Республики Армения, пианист, солист Филармонического оркестра Армении, Кадри Лейватегия (Эстония) - директор музыкального колледжа Хейно Эллера г. Тарту, руководитель Союза управления музыкальными школами Эстонии, Гулжамила Мухамеджанова (Казахстан) - лауреат международных конкурсов, преподаватель средней специальной музыкальной школы им. А. Журбанова (г. Астана), Александр Гарбер (Грузия) - пианист, профессор Тбилисской консерватории имени В. Сараджишвили, Армине Григорян (Армения) - пианист, лауреат международных конкурсов, директор Дома-музея Арама Хачатуряна, Сурен Закарян (Армения) - композитор-пианист, заведующий фортепианным факультетом Ереванской государственной консерватории, профессор, Вагаршак Арутюнян (Армения) - пианист, проректор Ереванской государственной консерватории, Армен Бабаханян (Армения) - пианист, Заслуженный артист Армении, лауреат международных конкурсов, Гаяне Ахназарян (Россия) - пианист, профессор, преподаватель Академического музыкального колледжа при Московской государственной консерватории.