Пятница, 16 Июня 2017 16:43

АрмИнфо. Нагорно-карабахский конфликт является основной угрозой для региона. Об этом в ходе встречи с комиссаром Европейского союза по вопросам расширения и политике соседства Йоханнесом Ханом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

<Наличие армянских войск на оккупированных территориях Азербайджана, и политика Армении по сохранению основанного на оккупации статус-кво препятствуют достижению прогресса в урегулировании>, - сказал азербайджанский министр. При этом он подчеркнул важность единого подхода ЕС к затянувшимся конфликтам на основе принципов уважения территориальной целостности и суверенитета государств, также как это отражено в Глобальной стратегии ЕС по внешней политике и политике безопасности.

В ходе встречи были проведены обсуждения в связи со следующим раундом переговорного процесса по соглашению Азербайджан-ЕС, была выражена надежда на то, что работа над проектом соглашения будет завершена до саммита стран Восточного партнерства, который будет проведен в конце этого года. В ходе встречи было отмечено, что следующий этап переговоров по проекту соглашения будет проведен в июле. На встрече был проведен обмен мнениями о перспективах сотрудничества и региональных вопросах, вызывающих взаимный интерес.