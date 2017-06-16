Пятница, 16 Июня 2017 16:42

АрмИнфо. Основной целью создаваемой США на иордано-сирийской границе зоны безопасности является предотвращение создания шиитского, проиранского пояса от Тегерана до Бейрута, считает президент независимого научного центра "Институт Ближнего Востока" Евгений Сатановский

"Детали создания данной зоны подробно прорабатывались в ходе недавних, саудовских консультаций Дональда Трампа с королем Иордании Абдаллой II. В частности, в качестве элемента общей операции сил западной коалиции был утвержден план интервенции иорданцев в Сирию. В рамках данной операции предусмотрена зачистка этих территорий от подготовленных КСИР сил шиитской милиции в Сирии с целью минимизации влияния Тегерана. Разумеется, операцию активно финансирует Саудовская Аравия", - отметил эксперт.

Сатановский отмечает, что согласно совместному плану предусматривается переброска двух батальонов иорданского спецназа с целью поддержки сирийских оппозиционеров. Спецназовцы после переброски в приграничный район начнут тренировать несколько сотен сирийских оппозиционеров. После чего планируется осуществление операции силами Сирийской свободной армии, "Бригады Омари" и "Коммандос революционной армии".

Материально-техническую поддержку операции, по его словам, обеспечивает Израиль, по своим каналам поставляющий коалиции оружие, что стало возможным благодаря недавнему посредничеству Вашингтона. Помимо этого, в Иорданию из Ирака уже переброшен смешанный американо-германский военный контингент, сто немецких вертолетов. В скором времени группировка будет усилена авиацией с турецкого "Инджирлика".

"Разумеется данная зона безопасности с создаваемыми Россией зонами деэскалации: Алеппо, Идлиб, Латакия, район севернее Хомса, Хама, Восточная Гута и Эль-Кунейтра совпадать не будет. В этих зонах планируется прекращение авиаполетов и военных действий. Однако, борьба с группировками <Исламское Государство> и <Джебхат ан- Нусра> будет продолжена, с одновременной зачисткой террористов армией Башара Асада", - отметил эксперт.

Сатановский считает, что США вполне способны задействовать для реализации своих планов Россию, учитывая совпадение зон деэскалации с их бесполетными зонами безопасности. По его оценкам, данная новая тактика США станет для Москвы, Тегерана и Дамаска сюрпризом, учитывая полное отсутствие алгоритма противодействия.