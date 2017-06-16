Пятница, 16 Июня 2017 13:55

АрмИнфо. Делегация, возглавляемая председателем Национального Собрания Армении Ара Баблояном, с двухдневным визитом находится в Арцахе. В первой части визита делегация НС РА посетила Степанакертский мемориал и воздала дань уважения павшим в Арцахской освободительной борьбе и Великой Отечественной войне. Далее в НС состоялась краткая личная беседа председателей двух армянских парламентов, затем в большом зале заседаний - встреча в расширенном составе с участием депутатов РА и НКР, а также руководства аппарата.

Глава арцахского парламента Ашот Гулян, приветствуя Председателя НС и членов делегации РА, высоко оценил сложившийся между двумя парламентами уровень взаимосотрудничества. "С первых же лет независимости между двумя армянскими республиками сформировались крепкие и деловые связи, которые впоследствии были доведены до уровня институциональных отношений и закреплены соглашением о сотрудничестве между двумя братскими парламентами", - отметил .Гулян.

"Самым высоким постом для меня будет звание гражданина Арцаха", - этим признанием начал свое выступление Председатель НС РА А.Баблоян. В обращенном к арцахским парламентариям приветственном слове он заметил, что прежде неоднократно бывал в Арцахе и как депутат парламента Армении, и как врач.

Баблоян высоко оценил уровень межпарламентских отношений РА - НКР и выразил готовность и впредь прилагать парламентские усилия в международном признании Республики Арцах. "Арцах - неделимая часть армянского мира, с которым мы связаны кровью, душой и сердцем, культурой и историей. Уверен, стремление народа Арцаха никто не может пресечь", - подчеркнул Председатель НС РА.

В тот же день возглавляемая Баблояном делегация встретилась в Степанакерте с президентом Республики Арцах Бако Саакяном. Президент

Арцаха поздравил спикера парламента и депутатов с избранием в законодательный орган РА, пожелав им плодотворной работы. На встрече обсужден ряд вопросов, касающихся взаимодействия парламентов двух армянских государств. Обоюдно высказана уверенность, что НС РА шестого созыва продолжит расширять и углублять налаженное тесное сотрудничество с НС НКР. 16 июня парламентская делегация РА примет участие в церемонии открытия межпартийного форума. Визит Председателя НС РА продолжится до 17 июня.