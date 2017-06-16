Пятница, 16 Июня 2017 13:28

АрмИнфо. Бывший посол США в Азербайджане, бывший сопредседатель МГ ОБСЕ Мэтью Брайза убежден, что военные операции в зоне нагорно-карабахского конфликта могут начаться в том случае, если правительство Азербайджана, либо Армении примут решение в связи с этим.

Однако, он считает, что ни Азербайджан, ни Армения не заинтересованы в такой операции. <Может быть, что к такой провокации прибегнет какая-то страна не из Южного Кавказа. Я не имею ввиду США. Наличие тяжелой техники на линии соприкосновения может привести к таким серьезным столкновениям как апрельские бои. Но в итоге это не переросло в войну. Потому что никто не заинтересован в войне>, - сказал Брайза, передает АПА.

Вместе с тем он убежден, что карабахский конфликт является основным препятствием на пути экономического развития и безопасности региона. <Армения оккупировала территории Азербайджана. Ей следует покинуть эти территории и найти общий язык. На протяжении 10 лет действует рамочное соглашение по урегулированию конфликта. Это Мадридские принципы, которых следует придерживаться до конца. Однако без личного вклада президентов США и России это невозможно. Когда я был сопредседателем, возник такой момент, что мы смогли продвинуться вперед. Потому что наш президент Джордж Буш и президент России Дмитрий Медведев уделяли внимание и вносили вклад в этот вопрос. Кроме того, министр иностранных дел России Сергей Лавров творчески подходил к этому вопросу. Это стимулировало необходимость творческого мышления. Сейчас же нет политики ни только в связи с Южным Кавказом, но и в целом, в связи с мировыми вопросами>, - заявил экс-посол США.

При этом он добавил, что пока США и Россия не внесут свой вклад в вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта, прогресса в его решении не будет. <Сейчас между этими странами, можно сказать,

связей нет. Придут сопредседатели, будут искать пути решения, проведут переговоры. Но если то, о чем я сказал выше, выполнено не будет, прогресса достичь не удастся>, - заключил Брайза.