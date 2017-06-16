Пятница, 16 Июня 2017 12:38

АрмИнфо. Бывший посол США в Азербайджане, бывший сопредседатель МГ ОБСЕ Мэтью Брайза считает ошибочным мнение о том, что за 25 лет в урегулировании нагорно-карабахского конфликта нет прогресса.

<10 лет назад был разработан и согласован документ в связи с урегулированием конфликта. Это единственный рабочий документ, который создает фундаментальный баланс в решении конфликта. Проблема в том, что президенты не доверяют друг другу. Стороны должны пойти на компромисс для решения конфликта. Единственный путь решения конфликта проходит через посредничество и лидерство. Эту функцию могут взять на себя либо Россия, либо США. Но я не верю, что Трамп справится с этой задачей. Для этого потребуется много времени. В руководстве США нет политика, который мог бы заняться этим делом>, - сказал Брайза во время выступления на посвященной 5-летию издания международной конференции <Южный Кавказ на международной арене: Сотрудничество и соперничество в регионе и вокруг него>, передает АПА.