Пятница, 16 Июня 2017 12:37

АрмИнфо. Критика главы делегации Евросоюза в Армении Петра Свитальского в отношении нового Избирательного Кодекса и прошедших парламентских выборов в РА сильно взволновала представителей правящей Республиканской партии, которые один за другим стали опровергать слова дипломата, призывая его к корректности.

Так, в беседе с корреспондентом АрмИнфо вице-спикер парламента РА, пресс- секретарь РПА Эдуард Шармазанов, касаясь заявления Свитальского о том, что власти <скроили> под себя новый ИК, подчеркнул: <У меня складывается впечатление о том, что есть люди, которые не желают видеть РПА у штурвала власти Армении>. Вице- спикер также заметил, что власти не могли <скроить> под себя ИК по той простой причине, что он был принят всеми парламентскими силами на основе широкого консенсуса между тогдашними властями и оппозицией. <Для меня не понятна реакция Петра Свитальского и по той причине, что в свое время он сам дал положительную

оценку новому ИК>,- заверил пресс-секретарь РПА. Касаясь критики дипломата относительно прошедших парламентских выборов, Шармазанов отметил, что она непонятна на фоне положительных оценок международных наблюдателей, в том числе и наблюдателей от ЕС последним электоральным процессам в Армении. <Никто больше нас не заинтересован в том, чтобы в Армении развивалась демократия. Наши партнеры должны понимать, что мы решаем, каким должен быть наш ИК и другие законы. Одним они могут нравиться, другим - нет, но все должны осознавать, что эти документы были приняты высшим законодательным органом страны на основе большинства голосов. И в этом свете оценки Свитальского для меня не понятны. Конечно, советы, содействие - все это хорошо, но при этом должна быть сохранена должная тональность, сдержанность - это не свадьба, чтоб музыку заказывал тот, кто платит>,- отметил вице-спикер, заверив, что Европа оказывает содействие Армении в вопросах развития демократии, поскольку осознает, что республика в силе реализовать поставленные задачи.

<У меня создается впечатление, что некоторые люди никак не хотят смириться с тем, что у штурвала власти Армении находится РПА>,- резюмировал Шармазанов. Отметим, что накануне, выступая на конференции <Избирательные процессы в Армении: уроки и дальнейшие шаги>, глава делегации ЕС в РА Петр Свитальский, в частности, заявил: <Правящие силы Армении пытаются подстроить Избирательный кодекс под себя, чтобы он обслуживал их интересы. Хочу заметить, что компромисс и консенсус был достигнут по ограниченному количеству пунктов нового ИК. В этой связи у меня следующие посылы армянским властям: улучшить Избирательный кодекс, повысить доверие общества к электоральным институтам путем вовлечения в Совет Центральной избирательной комиссии представителей гражданского общества. Более того, убежден, что без независимой судебной системы невозможно обеспечить доверие общества. Еще один важный пункт - правоохранительные органы, если они в глазах общества рассматриваются в качестве инструмента, обеспечивающего выполнение интересов политической элиты, то не могут восприниматься гражданами в качестве органа обеспечивающего их защиту>. При этом он заметил, что во время прошедших выборов было много сигналов о нарушениях на избирательных участках, о даче избирательных взяток, о направлении избирателей, об оказании давления. По его словам, нужно обеспечить не только выявление этих нарушений, но и работать в направлении их полного исключения в будущем. Посол также констатировал глубокий кризис в образовательных учреждениях Армении, он напомнил, что в вышеуказанных учреждениях не только проводилась агиткампания, но и были зафиксированы факты избиения граждан, оказания давления, что свидетельствует о низком уровне развития.