Пятница, 16 Июня 2017 11:06

АрмИнфо. Решение полиции США выдать ордер на арест охранников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которые участвовали в избиении мирных демонстрантов у посольства Турции в Вашингтоне, вызвало гнев Анкары.

Так согласно турецким СМИ, Эрдоган выступил с заявлением, в котором подверг резкой критике решение властей США выдать ордера на арест его

охранников, заявив, что Анкара будет бороться против этого политическими и юридическими методами. <Вчера для 12 моих охранников в США выдали решение об аресте. Это что за закон? Если моя охрана не будет меня охранять, то зачем я везу ее в Америку? Когда я находился в США, сторонники террористической организации и PKK и террористического течения Фетуллаха Гюлена (FETO) устроили акцию в 40-50 метрах от места, где я находился. А американская полиция ничего не предприняла. Если бы в Турции такое произошло, вы можете представить, что было бы?>,- вопрошал глава турецкого государства, выступая в Президентском комплексе в Анкаре.

Вместе с тем, посол США Джон Басс был вызван в МИД Турции, где до сведения дипломата была доведена позиция Анкары о недопустимости решения по аресту сотрудников охраны главы турецкого государства.

<Власти США приняли решение об аресте ряда граждан Турции, в том числе сотрудников охраны президента, в связи с инцидентом, имевшим место 16 мая текущего года перед резиденцией турецкого посла в Вашингтоне. В ответ советник МИД Турции пригласил в министерство посла США в Анкаре>, - говорится в сообщении ведомства, где назвали решение американских властей ошибочным, предвзятым и противоречащим нормам права.

<Недостаточность мер по обеспечению безопасности у резиденции посла Турции в Вашингтоне и создала предпосылки для противостояния. В отличие от других визитов подобного уровня, в ходе посещения президентом Турции Вашингтона американскими властями не были предприняты соответствующие шаги по обеспечению безопасности.

Поэтому граждане Турции не могут нести ответственности за инциденты, имевшие место в Вашингтоне>, - говорится далее в сообщении.

В то же время привлекается внимание к тому обстоятельству, инстанции США проигнорировали факт незаконного и грубого обращения сотрудников правопорядка с сотрудниками охраны главы МИД Турции. <Все это претит элементарным нормам справедливости и правосудия>, - подчеркивается далее в документе.

Полиция США 15 июня выдала ордер на арест охранников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которые участвовали в избиении мирных демонстрантов у посольства Турции в Вашингтоне. Об этом сообщили шеф полиции Вашингтона Питер Ньюзэм и мэр Мюриэль Боузер.

Согласно сообщениям СМИ, среди тех, кто оказался в розыске, числятся девять сотрудников охраны Эрдогана, три офицера турецкой полиции и еще два гражданина Канады. Шеф полиции призвал разыскиваемых прибыть в США и ответить по закону.

Отметим, что 16 мая текущего года у посольства Турции в Вашингтоне произошла драка между сторонниками и противниками политики президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По свидетельству очевидцев сторонники Эрдогана напали на участников мирной демонстрации, протестующих против визита Эрдогана в США. В числе участников митинга были армяне, курды, езиды и ассирийцы. В драке также принимали участие сотрудники Посольства и службы безопасности президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана. В результате инцидента 10 мирных демонстрантов пострадали. Полиции удалось задержать трех лиц, подозреваемых в насилии. Инцидент вызвал негативный резонанс в общественно-политических кругах США. По факту выступил и госсекретарь США Рекс Тиллерсон, который назвал действия турецких правоохранителей недопустимыми и пообещал привлечь к ответственности всех виновных. Анкара в ответ на действия и заявления Вашингтона вызвала на консультацию своего посла в США Сердара Килика.

После данного инцидента Палата представителей США одобрила резолюцию House Resolution 354, в которой выражается сожаление в связи с насильственными действиями сотрудников службы безопасности турецкого лидера Реджепа Таипа Эрдогана в отношении мирных демонстрантов напротив посольства Турции в Вашингтоне. В резолюции, отмечается, что это третий случай применения насилия со стороны сотрудников службы безопасности турецкого лидера в США. Конгрессмены подчеркивают, что все те турецкие чиновники, которые участвовали в бесчинствах напротив посольства Турции в Вашингтоне 16 мая текущего года, должны понести наказание по законам США. Авторы резолюции также выражают обеспокоенность в связи с укрепляющимся авторитаризмом в Турции и призывают Вашингтон предпринять меры по содействию защиты свободы слова и гражданского общества в этой стране. Решение Палаты представителей разгневало Анкару.