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 Пятница, 16 Июня 2017 10:36

Марианна Мкртчян

Полиция США выдала ордер на арест охранников президента Турции

Полиция США выдала ордер на арест охранников президента Турции

АрмИнфо.Полиция США выдала ордер на арест охранников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которые участвовали в избиении мирных демонстрантов у посольства Турции в Вашингтоне.  Об этом сообщили шеф полиции Вашингтона Питер Ньюзэм и мэр Мюриэль Боузер.

Согласно сообщениям СМИ, среди тех, кто оказался в розыске, числятся девять сотрудников охраны Эрдогана, три офицера турецкой полиции и еще два гражданина Канады. Шеф полиции призвал разыскиваемых прибыть в США и ответить по закону.

Отметим, что 16 мая текущего года у посольства Турции в Вашингтоне произошла драка между сторонниками и противниками политики президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.  По свидетельству очевидцев сторонники Эрдогана напали на участников мирной демонстрации, протестующих против визита Эрдогана в США.  В числе участников митинга были армяне, курды, езиды и ассирийцы. В драке также принимали участие сотрудники Посольства и службы безопасности президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана. В результате инцидента 10 мирных демонстрантов пострадали. Полиции удалось задержать трех лиц, подозреваемых в насилии. Инцидент вызвал негативный резонанс в общественно-политических кругах США. По факту выступил и госсекретарь США Рекс Тиллерсон, который назвал  действия турецких правоохранителей недопустимыми и пообещал привлечь к ответственности всех виновных. Анкара в ответ на действия и заявления Вашингтона вызвала на консультацию своего посла в США Сердара Килика.

После данного инцидента Палата представителей США одобрила резолюцию House Resolution 354, в которой выражается сожаление в связи с насильственными действиями сотрудников службы безопасности турецкого лидера Реджепа Таипа Эрдогана в отношении мирных демонстрантов напротив посольства Турции в Вашингтоне. В резолюции, отмечается, что это третий случай применения насилия со стороны сотрудников службы безопасности турецкого лидера в США.  Конгрессмены подчеркивают, что все те турецкие чиновники, которые участвовали в бесчинствах напротив посольства Турции в Вашингтоне 16 мая текущего года, должны понести наказание по законам США. Авторы резолюции также выражают обеспокоенность в связи с укрепляющимся авторитаризмом в Турции и призывают Вашингтон предпринять меры по содействию защиты свободы слова и  гражданского общества в этой стране. Этот факт разгневал Анкару.

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