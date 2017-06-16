Пятница, 16 Июня 2017 10:36

АрмИнфо.Полиция США выдала ордер на арест охранников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которые участвовали в избиении мирных демонстрантов у посольства Турции в Вашингтоне. Об этом сообщили шеф полиции Вашингтона Питер Ньюзэм и мэр Мюриэль Боузер.

Согласно сообщениям СМИ, среди тех, кто оказался в розыске, числятся девять сотрудников охраны Эрдогана, три офицера турецкой полиции и еще два гражданина Канады. Шеф полиции призвал разыскиваемых прибыть в США и ответить по закону.

Отметим, что 16 мая текущего года у посольства Турции в Вашингтоне произошла драка между сторонниками и противниками политики президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По свидетельству очевидцев сторонники Эрдогана напали на участников мирной демонстрации, протестующих против визита Эрдогана в США. В числе участников митинга были армяне, курды, езиды и ассирийцы. В драке также принимали участие сотрудники Посольства и службы безопасности президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана. В результате инцидента 10 мирных демонстрантов пострадали. Полиции удалось задержать трех лиц, подозреваемых в насилии. Инцидент вызвал негативный резонанс в общественно-политических кругах США. По факту выступил и госсекретарь США Рекс Тиллерсон, который назвал действия турецких правоохранителей недопустимыми и пообещал привлечь к ответственности всех виновных. Анкара в ответ на действия и заявления Вашингтона вызвала на консультацию своего посла в США Сердара Килика.

После данного инцидента Палата представителей США одобрила резолюцию House Resolution 354, в которой выражается сожаление в связи с насильственными действиями сотрудников службы безопасности турецкого лидера Реджепа Таипа Эрдогана в отношении мирных демонстрантов напротив посольства Турции в Вашингтоне. В резолюции, отмечается, что это третий случай применения насилия со стороны сотрудников службы безопасности турецкого лидера в США. Конгрессмены подчеркивают, что все те турецкие чиновники, которые участвовали в бесчинствах напротив посольства Турции в Вашингтоне 16 мая текущего года, должны понести наказание по законам США. Авторы резолюции также выражают обеспокоенность в связи с укрепляющимся авторитаризмом в Турции и призывают Вашингтон предпринять меры по содействию защиты свободы слова и гражданского общества в этой стране. Этот факт разгневал Анкару.