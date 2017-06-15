Четверг, 15 Июня 2017 17:06

АрмИнфо.На территории Арцаха найдены христианские сооружения с нетрадиционным для армянских святынь входом со стороны Востока.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции руководитель археологической группы, осуществляющей раскопки в Арцахе Гамлет Петросян, на территории древнего армянского города Тигранакерт во время раскопок обнаружены гробницы христианского периода со входами, которые не свойственны армянским церквям и гробницам. <Так, под второй церковью была обнаружена гробница, чья дверь была не на западе, как бывает у большинства армянских церквей и гробниц, а на востоке. У всех христианских сооружений вход находится на западе, а алтарь на востоке. Это символизирует, то, что в христианстве второе пришествие Христа, спасение душ и судный день ожидаются с востока>,- пояснил эксперт.

В том же году, сообщил Петросян, во время раскопок в Амарасе, были обнаружены новые входы амарасской часовни - всего их три, одна из которых также с востока. Еще одна гробница со входом со стороны Востока была обнаружена в Арцахе в селе Цмакаовит Мартакертской области.

<Предположительно, что все эти сооружения были созданы в конце 5-ого и в начале 6-ого века. Есть теория, что вход с востока у некоторых христианских сооружений, это лишь подражание Храму Гроба Господня, который находится в Иерусалиме и который изначально был единственной гробницей с восточным входом>,- резюмировал он.