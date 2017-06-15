Четверг, 15 Июня 2017 16:49

АрмИнфо.. В Армении, возможно, в скором времени будет введен запрет на курение в общественных местах. Как сообщил журналистам глава Министерства здравоохранения Левон Алтунян 15 июня после заседания правительства, уже в сентябре ведомство начнёт работу над программой по борьбе с курением, которую планирует завершить в течение месяца.

Как считает министр, одним из важных пунктов предлагаемой программы станет запрет на курение в общественных местах. Ссылаясь на исследования НПО, Алтунян отметил, что лишь 20% населения Армении выступает против резких мер в борьбе с курением. Тем временем, 80% жителей Армении выступают за резкие меры против курения.

Что касается возможных санкций, то на сегодня глава Минздрава воздержался называть конкретные штрафы и цифры, отметив, что это дело экономистов и юристов.

Напомним, что в конце мая министр здравоохранения Левон Алтунян на мероприятии к Международному дню без курения, который проходил под лозунгом "Табак - наш общий враг" завил о разработке закона о запрете курения в общественных местах. В рамках закона предусматривается запрет курения во всех общественных местах.

Ожидается также подорожание табачных изделий на 30%. "Данный закон может встретить противодействие, но мы к этому готовы", - заявил

министр. Как считает министр, особенно продуктивным шагом в борьбе с курением является "удар по карману" курильщика, а не психологическое воздействие. "Цель антитабачной программы за 5-7 лет сократить число курильщиков в Армении на 30%", - заявил Алтунян.