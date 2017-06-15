Четверг, 15 Июня 2017 16:25

АрмИнфо.Новоназначенный министр юстиции Армении Давид Арутюнян, который ранее - в 1998-2007гг. также занимал пост главы Минюста страны, считает, что пенитенциарная система нуждается в коренных реформах.

"В уголовно-исправительных учреждениях Армении есть множество задач, для решения которых необходимо, в первую очередь, решить вопрос с устранением их причин, дабы исключить их последствия", - заявил он в беседе с журналистами 15 июня после заседания Кабмина.

В ответ на вопрос, почему в армянских тюрьмах не запрещают азартные/карточные игры, министр отметил, что они уже запрещены. "Что порождает эту ситуацию? Вот о чем надо подумать", - заявил он. Глава Минюста пообещал, что для устранения указанных и других нелицеприятных ситуаций в системе будут предприняты серьезные и резкие шаги. "Но если под резкими шагами, понимаете быстрые шаги, способные в один день изменить ситуацию, то скажу, что нет, таковых нет, поскольку практика показывает, что резкие шаги не приводят к желаемым результатам>, - пояснил он. "Мы будем спешить медленно", - сообщил глава Минюста, заверив, что уже есть сформулированные идеи и шаги в этом направлении. Отметим, что в СМИ неоднократно появлялась информация о существующей практике проведения карточных игр в УИУ страны, а также о том, что руководители уголовно- исправительных учреждений в нарушение субординации не подчиняются главе Минюста.