Четверг, 15 Июня 2017 16:12

АрмИнфо.Снижение уровня воды в Севане приведет к необратимым последствиям. Об этом 15 июня на пресс-конференции заявил директор Научного центра животноводства и гидроэкологии Национальной академии наук РА Бардух Габриелян. <Я хочу обратиться ко всем ответственным лицам - нельзя допустит, чтобы уровень воды в Севане привел к отрицательному сальдо, это приведет к усилению заболачивания воды в озере>, - подчеркнул он.

По словам эколога, за последнее время поступает много предложений об увеличении объемов попуска воды из Севана, в частности, планируется увеличить утвержденные правительственным решением и законом 170 куб. м еще на 100 куб. м., в связи с нехваткой воды в водохранилищах. Тогда как, согласно закону "Об озере Севан", по его словам, есть постановление о ежегодном увеличении зеркала озера не менее чем на 1 см, заметил ученый. <Я не говорю о запрете увеличения попусков, однако необходимо установить конкретный объем, который не ускорит темпы заболачивания водохранилища>, - заметил он.

Вместе с тем, на загрязнение воды в озере влияют и отсутствие должного количества рыбы, что обусловлено незаконной ловлей. По словам эксперта, все эти факторы отрицательно сказываются на естественном воспроизводстве рыбы в период нереста сиги и форели. <Дело в том, что происходит отлов не только крупной, но и мелкой рыбы, не успевшей созреть. Мы всегда говорили о том, что рыбу следует рассматривать не только как ценную пищу, но и в качестве стратегического запаса для нашей страны>, - подчеркнул он, отметив, что от общего объема улова 70-80% приходится именно на мелкие рыбы.

По оценкам эксперта, в случае проведения изменений, в частности, касательно незаконной ловли рыбы, в разрезе 3-4 лет можно увеличить запасы рыбы в озере в 2,5 раза. В частности, он сообщил, что, согласно проведенным исследованиям, в прошлом году объем запасов рыбы после ловли и без учета мелких составил всего 430 тонн.

Касательно раков, эксперт отметил, что сегодня соблюдается требование о ловле раков после линьки и периода размножений. <Если требование по ракам выполняется, то почему нельзя установить аналогичное требование к ловле рыб?> - заключил он.

Ранее министр охраны природы Армении Арцвик Минасян отметил, что уровень воды в озере Севан за 2016 год повысился на 30 см. По его словам, уровень воды в озере Севан на конец 2016 года составлял 1900 м 48 см, что по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года больше на 27 см. Согласно государственной программе, до 2030 года уровень озера Севан должен повыситься на 6 метров.

По данным Нацстатслужбы РА, в 2016 году валовая продукция рыболовства увеличилась в годовом разрезе на 3% до 26.5 млрд. драмов, против роста на 6,4% годом ранее. В декабре было выловлено 2 129.1 тонн рыбы, с годовым ростом на 7,1%, при месячном росте на 22,2%. После, в январе-апреле 2017г объем валовой продукции рыболовства составил 11.5 млрд. драмов с годовым ростом на 0,3%. В частности, в апреле уже было выловлено 1 588.1 тонн рыбы с годовым ростом на 13,9%, при месячном росте на 20%. Причем, весь объем рыбы был реализован.