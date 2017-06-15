Четверг, 15 Июня 2017 16:03

АрмИнфо.Компания "Росгосстрах Армения" подвела итоги конкурса для студентов. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе СК, победительницей стала выпускница Ереванского государственного университета, студентка магистратуры Американского университета в Армении, Синара Гарибян. Она, получив от компании Росгосстрах Армения приглашение на работу, отметила, что благодаря конкурсу ей удалось получить глубокие знания и поверить в собственные силы.

Главный приз - 3-дневная поездка в Москву, в течение которой победительница, Синара Гарибян, пройдет стажировку в компании Росгосстрах, а также посетит уроки страхования в одном из лучших ВУЗов Москвы. На втором месте студент Национального аграрного университета Армении, именной стипендиат Росгосстрах, Артур Антонян. Третье место заняла выпускница ЕГУ Шушаник Гёлчанян.

Победители конкурса также получили денежные призы: 1 место - 300 тыс. драмов, 2 место - 200 тыс. драмов, 3 место - 100 тыс. драмов. Призы и сертификаты победителям вручила руководитель департамента по работе с персоналом СК "Росгосстрах Армения", Анаит Астабатцян, поздравив победителей и пожелав им добиваться побед и в дальнейшем.

Руководитель департамента маркетинговых коммуникаций Эмма Можарова отметила: "Образование - сфера, в которую необходимо вкладывать деньги, так как умная, образованная молодежь - это главный ресурс и будущее нашей страны. Росгосстрах Армения возложила на себя миссию создать цивилизованный рынок страхования в Армении, и в рамках этой стратегии осуществляет ряд проектов в сфере страхования. Компания сотрудничает с ведущими вузами. Каждый год более ста студентов проходят в компании учебную и преддипломную практику. Мы проводим конкурсы, лучшим студентам предоставляем именную стипендию Росгосстрах. Порядка 15% сотрудников компании - это участники наших проектов. Если в результате хотя бы один молодой специалист решит не уезжать из Армении, мы будем считать наши проекты удавшимися!"

Студентов поздравил также присутствовавший на вручении декан факультета агробизнеса и маркетинга Армянского национального аграрного университета Грачик Джавадян.

Напомним, что победительница предыдущего конкурса, Анна Галаян, также работает в компании "Росгосстрах Армения", и к тому же уже является ведущим специалистом.

Отметим, что страховое закрытое акционерное общество Росгосстрах Армения, учрежденное в мае 2008г, имеет 51 офисов продаж (16-в Ереване и 35 - в крупных региональных центрах и городах РА), в том числе 20 филиалов. В декабре 2011г СК "Росгосстрах Армения", первая на страховом рынке страны, получила сертификат соответствия требованиям ISO 9001:2008 от всемирно известной Moody International. На страховом рынке Армении СК "Росгосстрах Армения" лидер: на 1 января 2017г активы составили 13.2 млрд драмов, собственный капитал -

6.9 млрд драмов, уставной капитал - 4.5 млрд драмов, страховые премии

- 9.4 млрд драмов, возмещения - 4.6 млрд драмов. 2016 год компания завершила с чистой прибылью в 1.6 млрд драмов. По страховым премиям в разбивке на классы "Росгосстрах Армения" удерживает лидерство по ОСАГО, КАСКО (вкл. ответственность за использование), страхованию авитранспорта, грузоперевозок, общей ответственности, финансового ущерба. По страховым же возмещениям первенство закреплено по ОСАГО, КАСКО (вкл. ответственность за использование), страхованию имущества, выезжающих за рубеж, грузоперевозок, финансового ущерба. Из имеющихся на рынке 19-ти классов страхования СК "Росгосстрах Армения" лицензирована по 15-ти, и является единственной компанией работающей по классу страхования кредитных рисков. (Расчетный курс драма на 31.12.16 составил 483,94 др./$1).