Четверг, 15 Июня 2017 15:36

АрмИнфо.Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал шесть важнейших задач, стоящих перед Организацией Договора о коллективной безопасности на современном этапе.

Как сообщает пресс-служба главы Беларуси, соответствующее заявление Лукашенко сделал 15 июня на встрече с секретарями советов безопасности государств - участников ОДКБ.

В качестве важнейших задач белорусский лидер определил координацию внешнеполитической деятельности государств - членов ОДКБ; сотрудничество Организации с ведущими универсальными и региональными международными структурами; комплексное укрепление военного, военно-технического, антикризисного и миротворческого потенциалов ОДКБ. Это также противодействие международному терроризму и борьба с незаконным оборотом наркотиков; обеспечение стабильной миграционной обстановки; совершенствование юридической основы и механизмов взаимодействия в рамках Организации.

Касаясь проблем в регионе ОДКБ, Лукашенко отметил, что их необходимо решать самостоятельно, без иностранных политбюро. "Очень хотелось бы, чтобы проблемы, которые у нас есть, мы решали сами. За столом в Минске, Москве, в Ереване, в других городах стран ОДКБ. Чтобы не было влияния каких-то других государств, групп, круглых столов. Тем более мы можем решить эти проблемы и в Карабахе, и в Приднестровье, и в Украине. Это наши проблемы. Мы их должны решать без иностранных политбюро и вмешательств", - подчеркнул глава государства.

При этом Лукашенко уверен, что только совместными усилиями страны смогут обеспечить защиту своих национальных интересов. Президент также прокомментировал заявления о возможности урегулирования конфликта в Украине без минского формата.