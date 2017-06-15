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 Четверг, 15 Июня 2017 15:10

Ани Мшецян

В Чаренцаване произошло землетрясение силой в 3 балла

В Чаренцаване произошло землетрясение силой в 3 балла

АрмИнфо.15 июня в 13:34 по местному времени (в 9:34 по  Гринвичу) Службой сейсмической защиты Министерства Чрезвычайных Ситуаций Армении было зафиксировано землетрясение с географическими координатами в северной широте в 40. 470   и южной долготе 44.720.

Землетрясение произошло в 9 километрах на северо-запад от армянского города Чаренцавана. Магнитуда землетрясения в эпицентре составила 2.6, глубина 10 км. Сила подземных ударов в эпицентре составила 3 балла. Землетрясение силой в 3 балла ощущалось в городе Чаренцаване.

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