Четверг, 15 Июня 2017 15:10

АрмИнфо.15 июня в 13:34 по местному времени (в 9:34 по Гринвичу) Службой сейсмической защиты Министерства Чрезвычайных Ситуаций Армении было зафиксировано землетрясение с географическими координатами в северной широте в 40. 470 и южной долготе 44.720.

Землетрясение произошло в 9 километрах на северо-запад от армянского города Чаренцавана. Магнитуда землетрясения в эпицентре составила 2.6, глубина 10 км. Сила подземных ударов в эпицентре составила 3 балла. Землетрясение силой в 3 балла ощущалось в городе Чаренцаване.