Четверг, 15 Июня 2017 15:07

АрмИнфо.Армения ведет очень осторожную внешнюю политику - либо у Армении нет мнения, либо оно совпадает с мнением России, заявил на пресс-конференции член правления Армянского общенационального движения (АОД), бывший председатель парламентской комиссии по внешним связям Ованес Игитян.

Эксперт отметил, что Армения должна вести политику, которая будет выгодна в первую очередь для нее, например, углубить отношения с Ираном, наладить и развивать сотрудничество с рядом арабских стран.

"Если затрагиваются интересы России, у нас есть точка зрения, а когда

поднимается вопрос наших интересов - ее нет. Мы должны понять, что никто не сможет нас наказать за свою точку зрения, даже если она не совпадает с интересами России. В мире считаются только с теми государствами, у которых есть своя позиция", - отметил Игитян. Эксперт привел в пример соседнюю Грузию, с которой считаются гораздо больше за счет проводимой ею внешней политики.