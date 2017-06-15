Четверг, 15 Июня 2017 15:03

АрмИнфо.Ту политику, которую ведет Азербайджан, во всем мире называют террористической, заявил на пресс­конференции член правления Армянского общенационального движения (АОД), бывший председатель парламентской комиссии по внешним связям Ованес Игитян.

Он отметил, что за последние 20 лет ситуация и статус переговорного

процесса по карабахскому вопросу изменился. Эксперт заявил, что

сегодняшняя позиция Азербайджана не совпадет ни с одним международным

документом, обсужденным в ходе переговоров. "У Азербайджана следующая

позиция: в Арцахе не должно быть армян. Они пытаются добиться этого военным путем, но не понимают, что достичь успехов подобным образом невозможно. В результате их действий страдает мирное население. Что же касается переговорного процесса, то для него нужны 2 условия - доверие и уважение, чего мы со стороны Баку не наблюдаем"- отметил Игитян.

"Армянская сторона должна изменить вектор в карабахском урегулировании. Мы должны поднять во всех международных инстанциях вопрос агрессивного подхода Азербайджана, тем более, что каждый день Баку стреляет не только по карабахским позициям, но и в направлении Армении", - заявил эксперт.

Что же касается того, попытается ли Азербайджан повторить прошлогодние апрельские действия, Игитян ответил, что, безусловно, попытается, но, сложно сказать, в каких масштабах. <Но учитывая тот факт, что в прошлом году их авантюра не увенчалась успехом, нет оснований полагать, что на сей раз у них что-то получится. Однако и Армения, и Арцах должны объединить усилия и доказать Баку, что могут себя защитить", - подытожил Игитян.