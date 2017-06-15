АрмИнфо.Ту политику, которую ведет Азербайджан, во всем мире называют террористической, заявил на прессконференции член правления Армянского общенационального движения (АОД), бывший председатель парламентской комиссии по внешним связям Ованес Игитян.
Он отметил, что за последние 20 лет ситуация и статус переговорного
процесса по карабахскому вопросу изменился. Эксперт заявил, что
сегодняшняя позиция Азербайджана не совпадет ни с одним международным
документом, обсужденным в ходе переговоров. "У Азербайджана следующая
позиция: в Арцахе не должно быть армян. Они пытаются добиться этого военным путем, но не понимают, что достичь успехов подобным образом невозможно. В результате их действий страдает мирное население. Что же касается переговорного процесса, то для него нужны 2 условия - доверие и уважение, чего мы со стороны Баку не наблюдаем"- отметил Игитян.
"Армянская сторона должна изменить вектор в карабахском урегулировании. Мы должны поднять во всех международных инстанциях вопрос агрессивного подхода Азербайджана, тем более, что каждый день Баку стреляет не только по карабахским позициям, но и в направлении Армении", - заявил эксперт.
Что же касается того, попытается ли Азербайджан повторить прошлогодние апрельские действия, Игитян ответил, что, безусловно, попытается, но, сложно сказать, в каких масштабах. <Но учитывая тот факт, что в прошлом году их авантюра не увенчалась успехом, нет оснований полагать, что на сей раз у них что-то получится. Однако и Армения, и Арцах должны объединить усилия и доказать Баку, что могут себя защитить", - подытожил Игитян.
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