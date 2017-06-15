Четверг, 15 Июня 2017 14:26

АрмИнфо.Новый министр юстиции Давид Арутюнян не удовлетворен состоянием уголовно-исполнительных учреждений Армении. Об этом заявил министр в беседе с журналистами 15 июня после заседания.

По словам главы Минюста, если бы он был удовлетворен состоянием УИУ страны, он не занял бы эту должность, поскольку "человек занимает конкретную должность для проведения конкретных шагов".

На данный момент министр воздержался говорить о намеченных им реформах в системе, назвав это преждевременным, поскольку для этого требуется более детальное изучение. После анализа, как пообещал Давид Арутюнян, общественность будет проинформирована о приоритетных шагах министра по конкретным сферам.

Сфера юстиции, как считает министр, требует, чтобы каждый новый шаг, каждая реформа сопровождалась общественными обсуждениями. "Накануне я обнаружил правовой институт, который был создан в прошлом году.

Арпине Ованнисян (экс- министр) сделала очень важную работу, создав данный институт. Но заинтересованная в создании института часть общества о ней, тем не менее, не была достаточным образом проинформирована. Таким образом, были ли сделаны соответствующие шаги - да сделаны, можно ли считать их достаточными - нет", - заключил министр юстиции