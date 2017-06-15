Четверг, 15 Июня 2017 14:16

АрмИнфо. Независимость Курдистана может привести к цепной реакции в Иране, разогрев конфликты на Южном Кавказе. Подобное мнение выразил АрмИнфо экс-глава МИД НКР, независимый аналитик Арман Меликян.

Власти автономии Иракский Курдистан на днях озвучили намерение 25 сентября провести референдум о независимости. В этой связи некоторые аналитики не исключают начала очередного перекраивания границ в регионе Большого Ближнего Востока, что будет сопровождаться денонсацией Лозаннского договора, на основании которого более века назад была разделена Османская империя.

"Не исключено, что осенний референдум и провозглашение независимости Иракского Курдистана станут определенным стимулом для движения в направлении независимости и курдов Ирана. К подобному движению за независимость позже вполне могут присоединиться также, проживающие на севере Ирана, этнические тюркские элементы, составляющие абсолютное большинство населения данного региона", - отметил он.

Аналитик в этом свете прогнозирует вероятность создания исключительной ситуации, когда иранские тюрки и курды выступят единым союзом против Тегерана. Не утверждая об исключительности данного сценария, Меликян оценивает вероятность его реализации довольно высоко.

"Меж тем как его реализация в той или иной мере неизбежно активизирует и потенциальные или замороженные конфликты на Южном Кавказе. В этом свете, нам необходимо со всей серьезностью рассматривать потенциальные угрозы Армении, которые вполне могут возникнуть в результате межнациональных столкновений на территории Ирана", - подытожил аналитик.