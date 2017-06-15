Четверг, 15 Июня 2017 14:15

АрмИнфо.<Я говорил и до конституционной реформы в и после, что парламентская форма правления не подходит для Армении>, - завил на пресс- конференции член правления Армянского общенационального движения (АОД), бывший председатель парламентской комиссии по внешним связям Ованес Игитян.

"Для Армении слишком большая роскошь не иметь сильные политические институты и Национальная Собрание в том числе", - отметил Игитян. Все важные вопросы, заметил он, решает Правительство, что не правильно. "Национальное Собрание должно поднимать вопросы, которые волнуют общество, в то время как парламентарии сейчас занимаются только решением собственных проблем, следовательно, власть отделяется от народа, чего ни при каких обстоятельствах не должно быть", - отметил эксперт. Что же касается того, как сложится ситуация в 2018 году после завершения срока полномочий президента Сержа Саргсяна, эксперт отметил, что никто пока этого не знает даже представители правящей Республиканской партии.

Говоря о провозглашенной властями <борьбе с коррупцией>, эксперт заметил, что все те, с кем должна вестись борьба в рамках антикоррупционной программы сегодня находятся во власти. <Следовательно, для того, чтобы борьба была эффективной и что-то изменилось, эти люди должны в первую очередь измениться сами>,- резюмировал эксперт.