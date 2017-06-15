Четверг, 15 Июня 2017 14:04

АрмИнфо. Министр юстиции Армении Давид Арутюнян опровергает слухи о том, что он освобождается от кадров экс-главы ведомства Арпине Ованнисян. "Если чья-либо работа будет неудовлетворительной, естественно будут предприняты шаги в этом направлении", - заявил министр в беседе с журналистами 15 июня после заседания правительства.

По словам министра, если бы подобная информация имела документальное подтверждение, то она уже высветилась бы в прессе. Комментируя конкретный случай увольнения с занимаемой должности главного бухгалтера ведомства, Арутюнян отметил: "Главный бухгалтер в силу ряда причин был переведен на другую должность, что отнюдь не означает избавление от кадров экс-министра".

На данном этапе, как отметил нынешний глава Минюста, он не планирует дальнейших кадровых перетасовок и изменений в ведомстве. "Если таковые будут, я сообщу об этом", - заявил он, добавив, что, на сегодня каких-либо планов избавиться от кадров предшественницы не было и нет.