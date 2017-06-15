Четверг, 15 Июня 2017 14:04

АрмИнфо.Россия представила в соответствующий ООН неполный отчет за 2016 год, в том числе по поставкам вооружений Армении и Азербайджану.

В отчете отмечается поставка Армении с декабря 2016-го по январь 2017-го года Россией 300 ракет к усовершенствованным переносным

зенитно-ракетным комплексам 9K338 <Игла-С> и 9K333 <Верба>.

Вместе с тем в категории отчета "крупнокалиберные артиллерийские системы" заявлена продажа Азербайджану 6 тяжелых огнеметных систем ТОС-1А <Солнцепек>.

Традиционные виды поставленных ВиВТ в отчете не указаны. Учитывая добровольный характер предоставления данных по поставкам ВиВТ в регистр ООН, многие страны дают не полную информацию.

Согласно данным доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute), в 2012-2016 гг. закупки оружия Азербайджаном превысили закупки Армении в 20 раз. Согласно экспертам SIPRI, Азербайджан с 4% также вошел в пятерку стран, куда уходила в 2012-2016 годах основная часть экспортного объема вооружения России: Индия (38%), Вьетнам (11%), Китай (11%) и Алжир (10%).