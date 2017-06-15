Четверг, 15 Июня 2017 13:58

АрмИнфо.В резиденции президента Армении сегодня прошла церемония прощания с находящимся в Ереване с официальным визитом президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе главы армянского государства, в ходе состоявшейся до этого отдельной беседы руководители двух стран высоко оценили итоги проведённых в рамках визита переговоров, которые, по убеждению сторон, придадут новый импульс развитию армяно-таджикских дружественных отношений и углублению сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес.