Четверг, 15 Июня 2017 13:57

АрмИнфо.Принятие нового Избирательного кодекса Армении стало стартом новой культуры в Армении. Подобную точку зрения 15 июня в Ереване на конференции <Избирательные процессы в Армении: уроки и дальнейшие шаги> выразил глава Центральной избирательной комиссии Армении Тигран Мукучян на обсуждения по подведению итогов программы <Долгосрочное содействие по вопросу проведения выборов в Армении заинтересованным сторонам>.

Он напомнил, что во время обсуждения нового Избирательного кодекса впервые был достигнут консенсус по ключевым вопросам. По его словам, это свидетельствует о появлении нового стиля работы. Мукучян призвал обратить внимание на положительные достижения, зафиксированные после принятия нового Избирательного кодекса. Глава ЦИК напомнил, что на этих выборах количество недействительных бюллетеней сократилось в разы, что свидетельствует об успешности той огромной работы, которая была проведена. В этом контексте он выразил благодарность Евросоюзу за финансовое содействие в реализации ряда положений нового Избирательного кодекса. <Достигнутый прогресс очевиден. Я призываю быть искренними в оценках прошедших выборов Армении>, - заключил Мукучян.

В свою очередь глава ереванского офиса Совета Европы Наталья Вутова констатировала, что 2017 год был очень важным для Армении с точки зрения избирательных процессов. <Я благодарна ЕС за финансовое содействие в реализации данной программы. Я убеждена, что наша работа с правительством Армении и гражданским общество продолжится в том же русле>, - заключила Вутова.

Программа <Долгосрочное содействие по вопросу проведения выборов в Армении заинтересованным сторонам>, реализовывалась в Армении со стороны Совета Европы при финансовой помощи ЕС в период с 2015-17 гг. Бюджет программ 33.8 млн евро.