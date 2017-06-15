Четверг, 15 Июня 2017 13:57

АрмИнфо.Останусь ли я в футболе функционером или тренером после завершении карьеры футболиста не так важно, - убежден хавбек сборной Армении и английского "Манчестер Юнайтед".

"Очень может быть, что я займусь бизнесом. Пока что я даже не думал о том, чем займусь по окончании карьеры. Но я могу и остаться в футболе", - заявил 28-летний полузащитник "Российской газете".

Мхитарян также сообщил, что окончив Институт физкультуры в Армении, он отучился в ереванском филиале Санкт-Петербургского института по специальности экономист. Футболист поступил в данный институт, потому что диплом последнего действителен в 60 странах.

Сообщив о владении шести языков: армянского, русского, французского, португальского, немецкого и английского, футболист отметил, что русский он выучил благодаря русской бабушке.