Четверг, 15 Июня 2017 13:55

АрмИнфо. Правящие силы Армении пытаются подстроить Избирательный кодекс под себя, чтобы он обслуживал их интересы. Подобную точку зрения 15 июня в Ереване на конференции <Избирательные процессы в Армении: уроки и дальнейшие шаги> заявил глава делегации ЕС в Армении Петр Свитальский, подводя итоги реализации в республики программы < Долгосрочное содействие заинтересованным сторонам по вопросу проведения выборов в Армении>.

Он напомнил, что Евросоюз представил свою предварительную оценку прошедшим в Армении избирательным процессам, и сейчас ожидается публикация окончательного доклада, который готовят Совет Европы и БДИПЧ/ОБСЕ. По его словам, после публикации доклада, в случае необходимости ЕС выступит с новым заявлением.

<Хочу сказать, что прошедшие выборы стали концом пути, пройденного республикой, то есть мы можем сказать, что Армения достигла поставленной цели по вопросу усовершенствования демократических учреждений. Стране потребовалось 25 лет, чтобы пройти этот путь. Армения шла к этому дольше других постсоветских стран, однако мы знаем, чем это обусловлено. Кроме того можем с уверенностью сказать, что в стране ситуация по этому вопросу на порядок лучше, чем в ряде других постсоветских странах. Полагаю, что прошедшие выборы - водораздел, и следующие избирательные процессы в стране, свидетелями которых, я, скорее всего, уже не убуду, будут совершенно иного качества и уровня>, - сказал европейский дипломат. При этом он добавил, что в течение прошедших 18 месяцев внес существенный вклад в реализацию программы <Долгосрочное содействие по вопросу проведения выборов в Армении заинтересованным сторонам> и в работу по улучшению избирательных процессов в стране.

Вместе с тем он констатировал, что Армения достигла серьезного успеха по вопросу проведения обсуждений касательно нового Избирательного кодекса. Он напомнил, что впервые в обсуждениях приняли участие все слои общества, что можно лишь приветствовать. <Однако, хочу заметить, что компромисс и консенсус был достигнут по ограниченному количеству пунктов нового ИК, что нельзя не учитывать>, - сказал Свиталський. При этом он призвал не тешить себя иллюзиями и продолжить начатый сложный путь по устранению недочетов.

<Правящие силы пытаются подстроить Избирательный кодекс под себя, чтобы он обслуживал интересы правящей элиты, что характерно для многих стран. Однако, я хотел бы, чтобы Избирательный кодекс в Армении не был предметом политического водораздела, а больше отражал подходы практикующие в Европейских странах. В этой связи у меня следующие посылы армянским властям: улучшить Избирательный кодекс, прошедшие выборы продемонстрировали, что есть еще куда двигаться. Кроме того, он призвал повысить доверие общества к электоральным институтам путем вовлечения в Совет Центральной избирательной комиссии представителей гражданского общества. <Мой призыв подумайте над тем как повысить доверие общества, может быть посредством расширения Совета ЦИК или иным путем. Более того, убежден, что без независимой судебной системы невозможно обеспечить доверие общества. В обществе должны быть уверенны, что при обращении в судебные инстанции их иски будут рассмотрены объективно и всесторонне, со стороны независимых судей. Еще один важный пункт - правоохранительные органы, если они в глазах общества рассматриваются в качестве инструмента, обеспечивающего выполнение интересов политической элиты, то не могут восприниматься гражданами в качестве органа обеспечивающего их защиту. Это нужно устранить, нужно изменить восприятие общества по этому вопросу>, - сказал Свитальский. При этом он заметил, что во время прошедших выборов было много сигналов о нарушениях на избирательных участках, о даче избирательных взяток, о направлении избирателей, об оказании давления. По его словам, нужно обеспечить не только выявление этих нарушений, но и работать в направлении их полного исключения в будущем.

Посол также констатировал глубокий кризис в образовательных учреждениях Армении, он напомнил, что в вышеуказанных учреждениях не только проводилась агиткампания, но и были зафиксированы факты избиения граждан, оказания давления, что свидетельствует о низком уровне развития. По его оценке, подобное поведение не приемлемо.

В тоже время он выразил убеждение в том, что Армения, борющаяся за свободу, в конце концов, достигнет своей цели и в стране будут

распространены демократические ценности. <Я оптимистично настроен по вопросу демократического пути Армении. Он будет не простым, но полагаю, что, в конце концов, в Армении будут сформированы демократические учреждения>, - заключил Свитальский.