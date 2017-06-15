Четверг, 15 Июня 2017 13:54

АрмИнфо.Новый договор Армения-ЕС не ни в коем случае не будет противоречить пророссийской политике Еревана, убежден политолог Агаси Енокян.

В ноябре текущего года Армения и ЕС планируют подписание всеобъемлющего соглашения регулирующего отношения между Ереваном и Брюсселем. Соответствующие переговоры были начаты после решения Совета ЕС от 12 октября 2015 года по уполномочиванию Еврокомиссии к переговорам о новом всеобъемлющем соглашении с Арменией.

"Я, конечно, не исключаю возможности подписания подобного соглашения с ЕС, особенно с учетом его финансово-экономической составляющей, что представляет для Армении особый интерес. Однако, прежде чем подписать это соглашение, да и любон другое также, руководство Армении постарается согласовать каждый его пункт с Москвой", - отметил политолог.

Вместе с тем, по оценкам Енокяна, новое соглашение утеряло важность, символическое значение, которое содержал в себе прежний проект соглашения, подписание которого было намечено на ноябрь 2013-го. И это, не говоря уже о существенно суженном контенте. На его взгляд, присоединение Еревана к проектам Евразийской интеграции Москвы существенно понизило значимость планируемого к подписанию соглашения.

Ереван планировал подписать с ЕС Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли в ноябре 2013 года на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе. Однако в сентябре 2013-го после встречи с президентом России в Москве президент Армении для многих неожиданно Серж Саргсян объявил о своем намерении вступить в Таможенный союз.