Четверг, 15 Июня 2017 11:12

АрмИнфо.Специалисты компании Viva Cell-MTS провели мастер-класс для учащихся Гюмрийского лицея <Фотон>. Как сообщили АрмИнфо в пресс- службе компании, при содействии Viva Cell-MTS учащиеся лицея изучают <Основы телекоммуникации>. <Фотон> является одной из старших школ, вовлеченных в экспериментальную учебную программу ИТ.

Согласно источнику, специалисты компании периодически организовывают курсы по повышению квалификации для учителей, преподающих данный предмет. С целью закрепления теоретических знаний и передачи практических навыков специалисты после аудиторных занятий организовывают школьникам экскурсии. В частности, для проведения практических занятий экскурсии проводятся и на территории двух снабжаемых солнечной энергией основных станций, расположенных на межгосударственной дороге Ереван-Гюмри. <Необходимо всегда быть готовым к новым решениям. Причем так, чтобы в их основе лежали новшество, спрос, ответственность, но не потребительский подход. Снабжаемые солнечной энергией, эти станции являются результатом такого подхода. На занятиях мы делимся с Вами десятилетним опытом, накопленным лидирующей в сфере телекоммуникаций компанией>, - отметил генеральный директор Viva Cell-MTS Ральф Йирикян.

Напомним, что согласно ранее подписанному четырехстороннему меморандуму между Министерством образования и науки РА, компанией Viva Cell-MTS, Synopsis Armenia и Unicomp предмет <Основы телекоммуникаций> с 2017 года помимо гюмрийского лицея <Фотон> преподается и в ереванском лицее <Квант>, в физико-математической школе им. Арташеса Шагиняна и специальных школах Ванадзора с углубленным обучением математики и естественных наук, а также в ереванской старшей школе при НПУА. А в 2018 году предусмотрено пополнение этого списка еще 5-ю столичными старшими школами.

Напомним, что VivaCell-MTS (ЗАО "МТС Армения") - ведущий оператор мобильной связи Армении, который предоставляет широкий спектр услуг голосовой связи и передачи данных на всей территории республики. VivaCell-MTS выступает одним из лидеров инноваций и развития рынка мобильной связи страны.