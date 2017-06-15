Четверг, 15 Июня 2017 11:11

АрмИнфо.Депутаты армянского парламента от фракции <Елк> Эдмон Марукян, Арам Саркисян, Никол Пашинян и член фракции блока <Елк> Совета старейшин Еревана Давид Хажакян встретились с послом США в Армении Ричардом Миллзом.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе <Елк>, в ходе встречи представители блока рассказали послу о предстоящей деятельности <Елк>. Стороны обсудили ряд внутриполитических вопросов.

Миллз поздравил <Елк> в связи с получением вотума доверия народа как при получении мандатов в парламент, так и в столичный Совете старейшин. <Играть конструктивную роль в оппозиции большая ответственность, устрашающая вызовами, однако, для участия в демократических процессах и эффективной политической деятельности от вас потребуется вовлеченность и энтузиазм. Правительство США и посольство готовы оказать посильное содействие>, - сказал Миллз.