Четверг, 15 Июня 2017 11:06

АрмИнфо.Таджикистан выступает за переговорный путь урегулирования конфликтов. Об этом 14 июня в Ереване по итогам встречи с президентом Армении Сержем Саргсяном заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

<Вызывает озабоченность ухудшение процессов, происходящих в отдельных странах и регионах. Исходя из своего миротворческого опыта, мы выражаем твердую приверженность принципам мирного решения имеющихся противоречий и конфликтов в рамках общепризнанных международных норм. Переговоры это, по нашему убеждению, самый конструктивный путь в разрешении столь сложной проблемы, какой является Нагорный Карабах>,

- сказал Рахмон.

В целом говоря об итогах переговоров, прошедших с главой Армении лидер Таджикистана констатировал, что визит проходит в год 25-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Таджикистаном. По его словам, с этой точки зрения визит является продолжением курса на укрепление межгосударственных отношений. <В ходе встречи с армянским коллегой был рассмотрен широкий спектр вопросов двусторонней повестки, в том числе, взаимодействие в торгово-экономической и гуманитарной областях. Однако, хочу заметить, что наше сотрудничество все еще не отвечает имеющемуся потенциалу>, - сказал лидер Таджикистана. При этом он отметил важность развития отношений между хозяйствующими субъектами, частным сектором двух стран, констатировал необходимость увеличения товарооборот, осуществления совместных экономических проектов. Рахмон отметил, что таджикская сторона заинтересована в участии армянских компаний в проектах в Таджикистане в сфере энергетики, туризма, горнорудной и перерабатывающей промышленности и заверил о готовности создать для этого все необходимые условия.

Вместе с тем, он отметил важность развития связей в науке и образовании. <В центре нашего внимания укрепление стабильности и безопасности, взаимодействие в рамках многосторонних объединений>, - отметил президент, добавив, что стороны подтвердили готовность сотрудничать в борьбе с терроризмом и контрабандой наркотиков.

В завершении своей речи, президент Таджикистана Эмомали Рахмон пригласил президента Сержа Саргсяна посетить с официальным визитом Душанбе.