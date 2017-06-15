Четверг, 15 Июня 2017 11:00

АрмИнфо.Конверс Банк объявил о запуске новой услуги ConverseQvota - покупки по кредитной карте без процентных или комиссионных выплат.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Банка, в рамках услуги "ConverseQvota" использованная с кредитной линии сумма стоимости приобретенного товара или услуги отделяется и оформляется как беспроцентный кредит, подлежащий погашению ануитетным методом в течение 1 года.

Согласно источнику, на первом этапе действия услуги ConverseQvota картодержатели, имеющие кредитную линию, получат возможность на выгодных условиях воспользоваться услугами туристических агентств "Виза Конкорд", "Татев", "Либерти", Гаса и "Спутник", а также авиакомпании "Fly Dubai", приобретая путевку, авиабилет или въездной/выездной турпакет.

"В настоящее время ведутся переговоры по расширению партнерской сети в сферах обслуживания и торговли, что позволит предоставлять клиентам более широкий спектр услуг. А в ближайшие дни список партнеров пополнится авиакомпанией "Armenia"", - говорится в официальном сообщении Банка.

Напомним, что Конверс Банк функционирует на армянском рынке с сентября 1996 года. Акционерами Банка на 1 января 2017 года выступают Advanced Global Investments LLc (рук- ль Эдуардо Эрнекян) - 80,94%, Компания HayPost Trust Management B.V. - 14,06%, Кафедральный собор Первопристольного Эчмиадзина - 5%, а непрямым держателем 100% акций выступает Holding Company "Blakery Assets" LTD.