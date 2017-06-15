Четверг, 15 Июня 2017 10:56

АрмИнфо.По версии ведущего финансового агентства Cbonds лучшим инвестиционным банком в Армении в 2017 году признан Америабанк. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе Банка.

Согласно источнику, за последние 12 месяцев Америабанк выпустил 4 транша облигаций, по суммарному объему которых обеспечен лидирующий охват на рынке корпоративных облигаций - 54%.

По данным Nasdaq OMX Armenia, на бирже котируется 3 долларовых выпуска купонных облигаций Америабанка в общем объеме $35 млн и один драмовый, включенных в основной список "Abond". Первым был долларовый в объеме $15 млн, эмитированный 25 марта 2016г с включением в листинг-лист 1 июля 2016г. Второй выпуск - драмовый в объеме 1 млрд драмов, был эмитирован 1 ноября 2016г, с включением в листинг-лист 25 января 2017г. Третий выпуск - очередной долларовый в более скромном объеме - $5 млн последовал 21 ноября 2016г с вхождением в листинг-лист 8 февраля 2017г. А выпуск четвертого транша - опять­таки долларового, но в объеме $15 млн, пришелся уже на 2017 год (1 февраля) с вхождением в листинг-лист 20 апреля. Срок обращения всех трех выпусков долларовых облигаций установлен в 27 месяцев, а драмовый транш - двухлетний. Купонные выплаты по всем выпускам предусмотрены раз в квартал. Доходность по купону долларовых облигаций банка с момента старта снижена с 6,75% до 5,6%, а драмовых составляет 10,75%.

Отметим, что наряду с этим Америабанк в июне 2016 года через своего инвестиционного управляющего в лице компании responsAbility Investments AG успешно разместил долговые бумаги объемом $20 млн в четырех люксембургских инвестиционных фондах, запланировав направить вырученные от размещения этих бумаг средства на кредитование МСБ и финансирование проектов по энергоэффективности и возобновляемой энергетике.

Напомним, что ЗАО "Америабанк" является универсальным банком, предоставляющим инвестиционные, корпоративные и розничные банковские услуги в виде комплексного пакета банковских решений. Банк функционирует на армянском рынке с 31 октября 1996 года. В акционерном капитале Америбанка с вхождением в декабре 2015 года Европейского Банка Реконструкции и Развития долевое участие изменилось к 1 января 2017г следующим образом: Америя Групп CY Ltd.

- 65,8%, EBRD - 20,7%, ESPS Holding Limited - 13,5%.