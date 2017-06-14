Среда, 14 Июня 2017 18:34

АрмИнфо. В ходе следственных действий, проведенных следственным управлением Следственного комитета Армении Котайкской области были установлены обстоятельства, в деле попавшего под машину жителя города Раздан - Валерия Торосяна 1959 года рождения. На основании приобретенных в ходе следствия доказательств было предъявлено обвинение 16 жителю города Раздан.

Следственное управление Котайкской области возбудило уголовное дело, в ходе предварительного следствия были выявлены факты, согласно которым за рулем машины находился 16- летний юноша, который, нарушив правила дорожного движения, наехал на преходящего улицу пешехода.

На основе данных фактов 16 юноше было предъявлено обвинение по 2 части 242 статьи УК Армении (нарушение правил дорожного движения и неправильное использование транспортных средств, что привело к гибели человека) он был допрошен, и, как к несовершеннолетнему, к нему в качестве меры пресечения применили подписку о не выезде.

Предварительное следствие продолжается для выявления важных фактов были назначены экспертизы, результаты которых еще не готовы.

8 июня 2017 года в районе 12:25 находящаяся на балансе мэрии Раздана машина марки "Нисан Тида" с госномерами 444 LL 70 на улице Шаумяна города Раздан наехала на переходящего дорогу пешехода, который с телесными повреждениями поступил в "Медицинский центр Раздан", где, так и не придя в сознание, скончался.

После инцидента в следственный орган явился житель города Раздан 1985 года рождения и заявил, что во время ДТП за рулем машины находился он. Однако во время предварительного следствия были выявлены фактические доказательства того, что за рулем во время ДТП находился молодой человек 16-17 лет. Об этом свидетельствуют и заявления очевидцев ДТП. Осознав, что следствие обмануть невозможно, находившийся за рулем во врем ДТП юноша с повинной явился в следственный орган.

Согласно муссируемой в СМИ информации, наезд совершил несовершеннолетний сын мэра Раздана Арама Даниеляна на служебной машине отца. Согласно свидетельству очевидцев, сразу после наезда несовершеннолетний водитель снял госномера с машины и поспешил удалиться с места события. А явившийся с повинной в следственный орган гражданин является водителем мэра Даниеляна.