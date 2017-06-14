Среда, 14 Июня 2017 18:30

АрмИнфо. Глава комиссии по внешним вопросам парламента Армении Армен Ашотян ответил на критику экспертов, включенных в созданный им же <Аналитический совет>.

Отметим, что накануне после первого заседания Совета при комиссии по внешним вопросам, некоторые эксперты подвергли критике данную инициативу, подчеркнув, что она лишена какой-либо конкретики. В частности, глава Центра национальных и стратегических исследований Манвел Саркисян отметил, что непонятно, чем будет заниматься Совет конкретно, будет ли финансироваться его деятельность или нет. В ответ на это Ашотян в беседе с журналистами поспешил разочаровать экспертов, подчеркнув, что работа будет вестись на общественных началах. "Эксперты часто жаловались, что во многих вопросах их мнение не учитывается, и создание Совета прекрасная возможность выслушать их. Это работа на общественных началах, ведь для каждого гражданина очень почетно использовать свой интеллект во благо Родины. А деньги можно заработать в научном институте или в экспертном бюро", - подвел итог Ашотян, который, однако, накануне заверил, что некоторые международные организации заинтересовались деятельностью Совета, и если он будет нормально функционировать, возможно, они окажут определенное финансовое содействие.

Что касается конкретных функций Совета, то, по словам его инициатора, смысл создания структуры в формировании площадки для обмена мнениями. <Безусловно, все мнения будут учтены, но приоритет будет отдаваться тем анализам, которые будут наиболее точно отражать интересы Армении и Арцаха>,- попытался объяснить Ашотян.

Отметим, что по инициативе главы парламентской комиссии по внешним вопросам Армена Ашотяна при комиссии создается <Аналитический совет>, в состав которого войдут директор Центра стратегических инициатив Ричард Киракосян, глава Центра <Глобализации и регионального сотрудничества> Степан Григорян, руководитель Института Кавказа Александр Искандарян, директор НОФ <Нораванк> Гагик Арутюнян, экс-министр обороны Вагаршак Арутюнян, глава армянского филилала Института СНГ Александр Маркаров, эксперт Фонда <Нораванк> Джонни Меликян, тюрколог Рубен Мелконян, экс-министр МНБ Давид Шахназарян, глава Армянского центра национальных и стратегических исследований, координатор Евразийского экспертного клуба Арам Сафарян, директор Института Востоковедения Рубен Сафрастян, экс-спикер парламента Тигран Торосян, директор Института национальных стратегических исследований при Минобороны РА Айк Котанджян, его заместитель Ваграм Тер- Матевосян, глава Армянского института по международным вопросам и безопасности Степа Сафарян, иранист Вардан Восканян, Анжела Элибегова, арабовед Саргис Григорян, бывший депутат Теван Погосян, руководитель Центра европейских исследований Ереванского государственного университета Артур Казинян.

Предварительно все эксперты дали согласие на участие в работах Совета. От членов Комитета по внешним вопросам поступило предложение включить в данный список также геноцидоведа, глава организации <Евроинтеграция> Карен Бекарян предложил кандидатуру одного из своих экспертов, представитель блока <Царукян> Арарат Зурабян предложил остановить выбор на экс-главе комиссии по внешним вопросам НС РА Ованнесе Игитяне, поступило также предложения включить в состав Совета всех глав парламентских комиссий. Все предложения были приняты.