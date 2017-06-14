Среда, 14 Июня 2017 18:26

АрмИнфо. 16-18 июня в столице Арцаха Степанакерте пройдет <Третий форум армянских политических партий>, в ходе которого будут обсуждаться экономические, политические, тактические вопросы, касающиеся обоих армянских государств, а также внешняя и внутренняя политика и вопросы безопасности.

Об этом на пресс-конференция заявил заместитель председателя правящей Республиканской партии Армении, глава парламентской комиссии по внешним вопросам Армен Ашотян.

Он отметил, что на форуме будут присутствовать 15 партий из Армении и 6 партий из Арцаха. Изначально были приглашены 17 армянских партий, но одна - <Армянское возрождение> не подтвердила участие, а другая - <Армянский национальный конгресс> отказалась. Из арцахских партий в форуме отказалась принять участие лишь партия <Возрождение>, так как она имеет свое видение решения карабахского конфликта.

Что касается партии <Еркир цирани>, возглавляемой Заруи Постанджян, Ашотян признался, что она не получила приглашения, по причине того, что является <новосозданной>. Также на форум не приглашен блок Оганян-Раффи-Осканян, поскольку он пока не консолидировался в единую партию.

В работах форума примут также участие эксперты новосозданного при комиссии Национального Собрания Армении по внешним вопросам "Аналитического совета". По информации АрмИнфо будут также гости из-за рубежа. На это уже успел бурно отреагировать МИД Азербайджана. "Главная задача форума - это, оставив все политические противоречия, обменяться мыслями и опытом. Место проведения форума тоже не случайно, ведь Арцах - это то место, которое объединяет всех армян и все наши партии", - отметил Ашотян. Мероприятие начнется с послания президента Армении Сержа Саркисяна, затем выступит президент Арцаха - Бако Саакян и председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян.

Также Ашотян отметил, что в Армении и Арцахе есть потребность в подобных мероприятиях, так как во время форума можно консолидироваться и серьезное обсудить важные проблемы и вопросы, которые касаются двух армянских государств. Кроме того для Арцаха такие мероприятия имеют также тактическое значение, поскольку повышают международную узнаваемость республики.